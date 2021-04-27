В Верховной Раде отклонили проект постановления созыва заседания СНБО для обсуждения проблемы коронавируса и поиска путей решения этой проблемы, сообщает Интерфакс-Украина 27 апреля

Проект поддержали только 115 депутатов из 352 присутствующих, в результате чего голосов оказалось недостаточно для принятия соответствующего закона.

Коронавирус убил почти 43 тысячи украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Отмечается, что последние месяцы СНБО занимается лишь введением санкций против украинских компаний. На прошлой неделе заседания не было.

На 27 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 2 038 248 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 7915 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Украине составляет 42 950 человек, сегодня зафиксировано 432 случая смерти.