Проект поддержали только 115 депутатов из 352 присутствующих, в результате чего голосов оказалось недостаточно для принятия соответствующего закона.
Постановлением также предлагалось СНБО разработать определенную стратегию для последующей борьбы с эпидемией коронавируса, а также провести необходимые мероприятия по противодействию пандемии.
Отмечается, что последние месяцы СНБО занимается лишь введением санкций против украинских компаний. На прошлой неделе заседания не было.
На 27 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 2 038 248 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 7915 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Украине составляет 42 950 человек, сегодня зафиксировано 432 случая смерти.