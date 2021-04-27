Молодое поколение в Германии ищет новую идеологию, в которой Меркель олицетворяет «отстой», от которого они хотят уйти, чтоб создать что-то другое, более прогрессивное, полагает политолог.
«Вот в этой идеологии зеленых многие из нового поколения и видят прогресс. Она для них привлекательная. Отсюда и такие высокие рейтинги», — сказал Рар.
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Ранее социологи сообщили, что партия «Зеленых» выиграла бы на выборах, если бы они проходили 25 апреля. Они опередили христианских демократов (ХДС/ХСС), получив 28% голосов и таким образом вырвались бы на первое место.
В поддержку ХДС/ХСС проголосовали только 27% респондентов. Социал-демократы смогли бы получить 13% голосов.