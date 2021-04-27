Немецкая политическая партия «Союз-90/Зеленые» сейчас олицетворяет для молодого поколения новую великую идею, в которой люди видят настоящий прогресс, поэтому они и голосуют за «зеленых», сказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Молодое поколение в Германии ищет новую идеологию, в которой Меркель олицетворяет «отстой», от которого они хотят уйти, чтоб создать что-то другое, более прогрессивное, полагает политолог.

«Вот в этой идеологии зеленых многие из нового поколения и видят прогресс. Она для них привлекательная. Отсюда и такие высокие рейтинги», — сказал Рар.

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