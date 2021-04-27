Россия поставила в Молдавию вакцину Sputnik V, поэтому ее имидж в глазах молдавского народа непременно возрастает, сказал в интервью Украина.ру глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Борьба с COVID-19: Вакцина «Спутник V» — одна из самых эффективных в мире, её готовятся регистрировать и применять в странах ЕС

«Я уверен, что молдавский народ будет благодарен в первую очередь именно РФ», — сказал Тулянцев.

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Ранее в международный аэропорт Кишинева прибыла первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V. Она была доставлена спецбортом МЧС России.

Правительство Молдавии выразило благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.