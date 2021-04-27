Исторически так сложилось, что Россия протягивала руку помощи не только Молдавии, но и всем своим партнерам и друзьям, не раз спасала народы мира, поэтому и в этот раз РФ решила не бросать одну из бывших республик СССР на произвол судьбы, полагает эксперт.
«Я уверен, что молдавский народ будет благодарен в первую очередь именно РФ», — сказал Тулянцев.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее в международный аэропорт Кишинева прибыла первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V. Она была доставлена спецбортом МЧС России.
Правительство Молдавии выразило благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.