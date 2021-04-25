Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что регулярно получает жалобы на нарушение языкового закона украинскими чиновниками. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook 25 апреля

«Досадно констатировать, что в 2021 году, на 30-м году независимости [Украины], стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления. Это практически десятая часть от всего количества жалоб», — заявил омбудсмен.

Треть украинцев хотят видеть русский государственным языком — опрос © фото из открытых источников

Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,7 тыс. руб.) до 6,8 тысячи гривен (18,3 тыс. руб.). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.

По данным апрельского опроса центра «Социальный мониторинг», более половины жителей Украины (51,3%) признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с украинским.