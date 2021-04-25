«Досадно констатировать, что в 2021 году, на 30-м году независимости [Украины], стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления. Это практически десятая часть от всего количества жалоб», — заявил омбудсмен.
Два года назад, 25 апреля 2019 года, на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь.
Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (13,7 тыс. руб.) до 6,8 тысячи гривен (18,3 тыс. руб.). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.
По данным апрельского опроса центра «Социальный мониторинг», более половины жителей Украины (51,3%) признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с украинским.