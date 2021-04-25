Во многом благодаря политическому кризису в Белоруссии началась перезагрузка политической системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал председатель белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

Геращенко рассказал, почему в Белоруссии нужно менять подход к гражданскому обществу © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Во многом благодаря сложившейся ситуации мы видим перезагрузку политической системы. Заявлено о реформе конституции Республики Беларусь», — заявил Лущ.

По его словам, от возможной трагедии страну предохранили действия РФ, которая, выполняя свои союзнические обязательства, проводила политику невмешательства во внутренние дела РБ, но при этом фактически препятствовала вмешательству извне.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.