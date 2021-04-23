Москва и Минск должны сделать решительный шаг в сторону укрепления союзной безопасности перед лицом внешних вызовов, которые более чем очевидны и переходят ту самую «красную черту», о которой говорил Владимир Путин, считает председатель партии «Союз» Сергей Лущ

Послесловие к посланию Путина: Лукашенко летит в Россию, Совфед разрешит использовать войска © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Сергей, Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи обсуждали в том числе раскрытие диверсионных планов против Белоруссии. Будет ли по этому поводу принято некое прорывное решение?

— По этому поводу высказывался пресс-секретарь президента России, который заявил, что встреча глав государств и союзные отношения не будут напрямую касаться внешних вызовов и угроз. Но тем не менее я с умеренным оптимизмом смотрю на эту встречу, не предвосхищая каких-то ожиданий.

Конечно, не было подписания прорывных документов. Но сделан решительный шаг в сторону укрепления союзной безопасности перед лицом внешних вызовов, которые более чем очевидны и переходят ту самую «красную черту», о которой и говорил в своем послании к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин.

Поэтому я думаю, что продолжится последовательная работа, и главы государств как минимум приподнимут завесу над стратегическими планами по углублению интеграции.

- Сейчас в плане обороны и безопасности обсуждается вариант, при котором на территории Белоруссии будет сформирована общая база ОДКБ. Насколько это может быть эффективно?

— Не могу сказать, что реализация такого проекта возможна именно в формате ОДКБ. Потому что в объединение входит не только РФ и РБ. Но, тем не менее, для нас это общий вызов, и это ключевой момент, на котором следовало бы заострить внимание.

Союзная группировка войск существует, и, возможно, будет объявлено о создании белорусско-российского проекта именно в сфере безопасности, в которой Минск и Москва очень серьезно продвинулись за последние несколько месяцев. В частности, было подписано соглашение о создании трех центров специальной подготовки для вооруженных сил.

И можно вполне ожидать, что на территории РБ появится или российская военная база, или база в союзном формате, что, наверное, во всех смыслах было бы более правильно.

Мы как политическая партия давно говорили о том, что необходимо создание союзной группировки войск, более тесное сотрудничество штабов, формирование единого штаба и согласованная политика в сфере безопасности и обороны.

- Сейчас обсуждается сценарий, при котором Запад начнет массированную атаку на Россию со всех сторон (Белоруссия, Донбасс, Карабах), применив самые жесткие экономические санкции. Насколько Запад в этом заинтересован, и хватит ли у него ресурсов, для того чтобы вести новую холодную войну?

— То, что России, Беларуси и нашему союзу брошен вызов, — это факт. Запад давно исчерпал внутриполитические ресурсы, и для достаточно слабого Байдена важно перевести стрелки за все внутренние неудачи и проблемы США на внешнего врага, на роль которого просто идеально подходит Россия, заработав тем самым политический капитал.

Учитывая цинизм западных партнеров, «маленькая победоносная война» станет для них вполне приемлемым политическим решением. Никто не будет считаться с жертвами. Поэтому я думаю, что это более чем реальная угроза.

Тем не менее, на Западе есть и здравомыслящая позиция. Мировое сообщество не заинтересовано в развязывании глобальной войны и дальнейшей эскалации. Мир слишком перенапряжен, и любая искра может привести к неконтролируемым последствиям.

- Сейчас все очень встревожены ситуацией в Донбассе, где повысилась интенсивность обстрелов мирного населения, более 0,5 млн из которых являются гражданами РФ. Перерастет ли это обострение в полномасштабную войну, и насколько Минск опасается потерять статус переговорной площадки?

— Позицию про переговорную площадку озвучил Александр Лукашенко, который сказал, что, если они хотят переносить, пусть переносят. Но скорее это пассаж в сторону украинской власти и слабого президента Зеленского, который не контролирует ситуацию в своей стране. Фактически украинское руководство выполняет волю зарубежных бенефициаров и не является самостоятельным.

Эта политическая конструкция создавалась с одной целью — эскалация и противостояние России. Поэтому мы вполне можем ожидать неадекватные и антигуманные действия. Уже были постоянные обстрелы мирного населения и жертвы.

Те, кто управляет украинским правительством, настолько циничны, что человеческие жизни не представляют для них никакой ценности.

- На завтра запланировано очередное заседание Совета Федерации. Предоставит ли он право президенту применять войска на случай, если начнется полномасштабное наступление ВСУ?

Сергей Лущ: Беларусь должна быть союзником России, а не еще одним субъектом РФ © из личного архива Сергея Луща

- Как раз Путин, комментируя попытку госпереворота в Белоруссии, косвенно затронул Евромайдан 2014 года. Если говорить о сегодняшнем белорусском кризисе, насколько нам сегодня удалось избежать ошибок, которые были допущены в то время?

— Мое мнение было и остается таковым, что если бы этого кризиса не было, его стоило бы придумать. Это обнажило и внутриполитические противоречия, и слабости механизма государственного управления, мы увидели несовершенные моменты.

Во многом благодаря сложившейся ситуации мы видим перезагрузку политической системы. Заявлено о реформе конституции РБ. Возможно, эти события могли привести к большой трагедии. Но тут нужно отдать должное РФ, которая, выполняя свои союзнические обязательства, проводила политику невмешательства во внутренние дела РБ, но при этом фактически препятствовала вмешательству извне.

И последний сюжет с заговором, о котором говорили первые лица (значит, это точно подтверждённая информация, не будут же они комментировать слухи), — серьезнейший вызов не только Белоруссии, не только России, но и всему постсоветскому пространству.

Сегодня именно Россия как самый сильный игрок на постсоветском пространстве является донором стабильности и безопасности, и она выполняет взятые на себя обязательства, помогая своим союзникам.

- Лукашенко 17 апреля заявил, что примет какое-то принципиально важное решение, формализовав его через президентский декрет. Что это может быть за решение, и когда его следует ожидать?

— Он говорил о том, что 17 числа это решение будет озвучено. Но пока я не могу ничего предсказывать и быть тем экспертом, который плодил бы конспирологические теории. Возможно, это будет какое-то прорывное решение в сфере интеграции. А может быть, оно будет касаться реформирования белорусской внутриполитической системы. Существует несколько треков, по которым ведется активная внутренняя дискуссия. Не хочу гадать на кофейной гуще. Думаю, что в ближайшее время мы с вами все узнаем.