Будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко связано с Союзным государством России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Анатолий Вассерман

Лукашенко предложил усилить оборону и безопасность Союзного государства © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

«Насколько я могу судить, недавно разоблаченный антилукашенковский заговор будет способствовать пониманию самим Александром Григорьевичем того, что за пределами Союзного государства ему жизни не оставят в любом случае», — сказал эксперт.

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Ранее Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике. В США причастность спецслужб к заговору против Лукашенко отрицают.