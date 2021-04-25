Вассерман отметил, что укрепление Союзного государства продолжится, и скептически оценил политику многовекторности Лукашенко.
«Насколько я могу судить, недавно разоблаченный антилукашенковский заговор будет способствовать пониманию самим Александром Григорьевичем того, что за пределами Союзного государства ему жизни не оставят в любом случае», — сказал эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике. В США причастность спецслужб к заговору против Лукашенко отрицают.