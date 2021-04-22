На территории Украины не будет боевых действий, но нечто случится в другом месте, что заставит президента Украины Владимира Зеленского и его белорусского коллегу Александра Лукашенко осознать: ничего лучшего, чем возвращение Украины в лоно России, они сделать не могут, считает публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Анатолий Александрович, сегодня день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой, как сообщалось, лидеры планируют скоординировать совместное реагирование на актуальные вызовы и обменяться мнениями по международной повестке. Как думаете, в какой форме может выражаться это совместное реагирование? Чего следует ждать от встречи?

— Президент Путин славится умением принимать неожиданные решения и предпринимать неожиданные действия. Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства.

- То есть многовекторность для Лукашенко отступает на второй план?

— Насколько я могу судить, недавно разоблаченный антилукашенковский заговор будет способствовать пониманию самим Александром Григорьевичем того, что за пределами Союзного государства ему жизни не оставят в любом случае.

- Возможна ли встреча Путина и с президентом Украины Владимиром Зеленским, особенно учитывая то, что последний изъявил такое желание?

— Зеленский в разное время изъявлял разнообразные желания. Помнится, он радостно рекламировал свое желание посадить предыдущего президента после победы на выборах. Ну и как, посадил? Поэтому я думаю, что и многие другие желания Зеленского останутся несбыточными.

Послесловие к посланию Путина: Лукашенко летит в Россию, Совфед разрешит использовать войска © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк - Желание встретиться с Путиным останется несбыточным, потому что президент РФ этого не хочет?

— Как отмечал пресс-секретарь Путина [Дмитрий] Песков, сейчас нет предмета для встречи. До тех пор, пока Зеленский не выполняет ранее взятые на себя обязательства, нет смысла обсуждать с ним что-нибудь новое.

- Пока все это не обсуждается, в Донбассе происходит эскалация. Под обстрелами находится местное мирное население, полмиллиона которого являются гражданами РФ. Возможно на этом фоне принятие Москвой какого-то решения о применении войск?

— Это не исключено. А в какой момент это станет целесообразным, никто не знает. А в какой момент это станет неизбежно — и подавно никто не знает.

Есть в шахматах принцип — угроза сильнее ее исполнения. В том смысле, что наличие угрозы существенно ограничивает возможности оппонента. Конечно же, рано или поздно угроза исполняется, но не всегда, потому что зачастую за время, пока существовала одна угроза, появляется возможность действовать в каком-то другом месте каким-то другим образом.

Поэтому я не исключаю, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет.

- Можете привести какой-то пример такого события?

— Нет, не могу, поскольку вариантов слишком много, чтобы имело смысл их перечислять.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky - Тогда так: может ли в каком-то раскладе участвовать Белоруссия? Не зря же Украина усилила охрану на общей границе, объясняя это потеплением в отношениях между Москвой и Минском. Или зря?

— Не думаю, что тут будет замешана Белоруссия. Меня больше интересуют другие варианты, такие как, например, новая вспышка террористического движения BLM (англ. Black Lives Matter — «Жизни темнокожих важны». — Ред.) в Соединенных Государствах Америки и отказ тамошних правоохранителей наводить порядок.

А без американской крыши Украина вряд ли сможет существовать в нынешнем своем формате.