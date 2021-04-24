На период с 24 апреля по 31 октября Россия закрывает доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Об этом 24 апреля сообщило Министерство обороны РФ

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма © novorosinform.org

«С 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов», — говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны.

Закрывается участок акватории вдоль побережья Черного моря между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и участок около западной оконечности Крыма.

Указанные участки находятся в пределах территориальных вод России, их закрытие не помешает судоходству через Керченский пролив, отметили в Минобороны.

МИД Украины выразил протест в связи с решением и потребовал снять ограничения. США выразили обеспокоенность и заявили об эскалации ситуации в регионе.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что ограничения не препятствуют торговому судоходству и использованию украинских портов на Азовском море.