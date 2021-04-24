Ограничения вводятся на полгода.
«С 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов», — говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны.
Закрывается участок акватории вдоль побережья Черного моря между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и участок около западной оконечности Крыма.
Указанные участки находятся в пределах территориальных вод России, их закрытие не помешает судоходству через Керченский пролив, отметили в Минобороны.
МИД Украины выразил протест в связи с решением и потребовал снять ограничения. США выразили обеспокоенность и заявили об эскалации ситуации в регионе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что ограничения не препятствуют торговому судоходству и использованию украинских портов на Азовском море.