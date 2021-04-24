По словам эксперта, неизвестно, есть ли общее будущее у Белоруссии с РФ, но на данный момент встреча точно поможет улучшить отношения между двумя государствами.
«Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства», — сказал Вассерман.
Ранее Путин и Лукашенко встретились в Минске, где обсудили партнерство и союзничество двух стран, а также взаимодействие в Союзном государстве, сообщила пресс-служба Кремля 21 апреля.