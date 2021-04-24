Встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко означает очередной этап укрепления союза между странами, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Анатолий Вассерман

Путин обсудит с Лукашенко «острые вопросы» © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Никто не знает, в чем выразится очередной этап сближения Белоруссии с Российской Федерацией. Ясно только, что это будет очередной этап укрепления нашего Союзного государства», — сказал Вассерман.

Ранее Путин и Лукашенко встретились в Минске, где обсудили партнерство и союзничество двух стран, а также взаимодействие в Союзном государстве, сообщила пресс-служба Кремля 21 апреля.