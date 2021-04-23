По словам Кравчука, переговорной площадкой могла бы стать Финляндия или Швейцария.
«Страна, которая ведет войну против Украины, говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон: "Мы просим, господин Путин, мы умоляем вас, такой большой и мощный, ну давайте прекратим эту войну"», — заявил Кравчук.
Он подчеркнул, что ни Россию, ни Белоруссию в качестве переговорной площадки России и Украины рассматривать неприемлемо.
Владимир Зеленский пока не отреагировал на ответное предложение Владимира Путина о встрече в Москве. Тем временем посол Украины в Израиле предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Москвы и Киева.