Переговоры глав Украины и РФ по Донбассу должны пройти в нейтральной стране. Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире «4-го канала» 23 апреля

Пресс-секретарь пообещала, что Зеленский лично ответит на приглашение Путина © Facebook, Iuliia Mendel

«Страна, которая ведет войну против Украины, говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон: "Мы просим, господин Путин, мы умоляем вас, такой большой и мощный, ну давайте прекратим эту войну"», — заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что ни Россию, ни Белоруссию в качестве переговорной площадки России и Украины рассматривать неприемлемо.

Владимир Зеленский пока не отреагировал на ответное предложение Владимира Путина о встрече в Москве. Тем временем посол Украины в Израиле предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Москвы и Киева.