Президент США Джо Байден всерьёз испугался, что президент Украины Владимир Зеленский может начать войну в Донбассе, и люди, которые за ним стоят, могут совершить эту непоправимую ошибку. Об этом рассказал политолог Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Донбасс и Приднестровье находятся под защитой России © РИА Новости, Владимир Трефилов Петра Порошенко и сказали, что начинают войну в Донбассе, на что Байден чётко ответил следующее: «Не делайте подарок Путину. Он только и ждёт, что будет эскалация, попытка взять Донбасс, и после этого вашей Украины не будет».

«Не думаю, что позиция Байдена с тех пор претерпела изменения, и он, видимо, в тот короткий разговор, который сейчас состоялся с Зеленским, сказал то же самое: вы там можете делать всё что угодно, совершать провокации, убивать детей, но не дай бог вам начать наступление, не делайте подарок Путину», — указал Матвейчев.

Нагнетание обстановки в Донбассе должно было создать ситуацию, при которой Зеленский готов бы был выполнять любые приказы Байдена, но при этом надо было сделать так, чтобы Байден позвонил ему, выяснил, что происходит, и дать какие-то инструкции, заключил собеседник издания.

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