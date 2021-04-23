Эксперт напомнил, что в своё время пранкеры Вован и Лексус позвонили Байдену от имени Петра Порошенко и сказали, что начинают войну в Донбассе, на что Байден чётко ответил следующее: «Не делайте подарок Путину. Он только и ждёт, что будет эскалация, попытка взять Донбасс, и после этого вашей Украины не будет».
«Не думаю, что позиция Байдена с тех пор претерпела изменения, и он, видимо, в тот короткий разговор, который сейчас состоялся с Зеленским, сказал то же самое: вы там можете делать всё что угодно, совершать провокации, убивать детей, но не дай бог вам начать наступление, не делайте подарок Путину», — указал Матвейчев.
Нагнетание обстановки в Донбассе должно было создать ситуацию, при которой Зеленский готов бы был выполнять любые приказы Байдена, но при этом надо было сделать так, чтобы Байден позвонил ему, выяснил, что происходит, и дать какие-то инструкции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.