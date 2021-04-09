В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Матвейчев рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о наступлении ВСУ в Донбассе, а также как Россия защищает регионы Украины и Молдавии, где проживают её граждане

- Олег, на ваш взгляд, к чему приведёт нагнетание риторики об обострении в Донбассе?

— Надо понимать, что вся концентрация негатива началась непосредственно после инаугурации Джо Байдена, когда стало очевидно для Зеленского, что Трамп точно не станет президентом. Зеленский всё это время надеялся, что всё-таки будет Трамп, потому что Байден, понятно, его не простит за то, что он активно работал на Трампа и предоставлял ему компромат. Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Зеленскому, который пребывал в ужасе, объяснили, что, если он хочет получить какое-то внимание от Байдена, то должен стать бОльшим Порошенко, чем сам Порошенко. То есть если Порошенко просто чистил сапоги американцам, то Зеленский должен их лизать, он должен работать против России, поддерживать националистические движения и т.д., поэтому и начались все обострения на Донбассе, отмена «зоны тишины», репрессии против телеканалов Медведчука, награждение отъявленных нацистов и головорезов, о которых даже Порошенко не хотел мараться.

Всё это действительно должно было создать ситуацию, что Зеленский — это человек, готовый выполнять любые приказы, а с другой стороны, он должен был повлиять на Байдена: негативная ситуация по Донбассу должна была спровоцировать его разговор, потому что Байден должен был позвонить выяснить, что вообще происходит, и дать какие-то инструкции.

Байден всерьёз испугался, что Зеленский может начать войну, и люди, которые за ним стоят, могут совершить эту непоправимую ошибку. Напомню, что в своё время пранкеры Вован и Лексус позвонили от имени Порошенко Байдену и сказали, что начинают войну в Донбассе, и Байден тогда чётко ответил: «Не делайте подарок Путину. Он только и ждёт, что будет эскалация, попытка взять Донбасс, и после этого вашей Украины не будет».

Не думаю, что позиция Байдена с тех пор претерпела изменения, и он, видимо, в тот короткий разговор, который сейчас состоялся с Зеленским, сказал то же самое: вы там можете делать всё что угодно, совершать провокации, убивать детей, но, не дай Бог, вам начать наступление, не делайте подарок Путину. Абзалов сказал, что будет, если Байден поддержит Зеленского, а что — если Порошенко © Александр Натрускин

- Украинские власти отказались направлять свою делегацию в Минск на заседания Контактной группы. Что теперь будет с Минскими соглашениями?

— Минские соглашения Зеленский переподписал в Париже, то есть он подписал коммюнике, в котором написано, что он согласен с Минскими соглашениями, и говорить, что это подписывал Порошенко, а не он, он теперь не имеет права. Минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН, и они не могут быть просто так выброшены и отвергнуты. По крайней мере, страны-гаранты ничего подобного не заявляли: ни Россия, ни Франция, ни Германия не говорят о том, что они против Минских соглашений, соответственно, сами тоже должны их денонсировать или составить какие-то новые соглашения. Поэтому Минские соглашения в принципе действуют.

Другое дело, что они не выполняются так же, как не выполнялись Порошенко до этого.

Отказ работать в Минске, принятие новых доктрин, называть Россию «агрессором» или говорить, что она в состоянии военного конфликта, — всё это способы обострения конфликта, но не способы действительного нападения на Донбасс. Хотя, конечно, ещё может быть такой вариант, что Америка поступит с Зеленским точно так же, как она поступила с Саакашвили и Грузией, то есть пообещает свою помощь, а при этом бросит его на амбразуру и после этого будет звонить Саркози, как это было в случае с Саакашвили, и просить Путина не входить в Тбилиси и не вешать Саакашвили вверх ногами. За бойкотом Минску стоит опасный для Донбасса план Зеленского

Подставить Украину они могут всегда. Для чего это может быть сделано? Чтобы объединить под своей властью окончательно Европу. А ведь американцы прекрасно понимают, что если действительно будет силовая попытка взять Донбасс, то в течение нескольких дней украинская группировка будет уничтожена, разгромлена. Её не нужно разгромить наголо, а достаточно средствами радиоэлектронной борьбы сделать её слепой и глухой, так, чтобы она не могла сопротивляться, и такие возможности у нас есть.

Кроме того, мы спокойно подавляем украинское старое, ветхое ПВО, и у нас полное господство в воздухе — мы можем наносить любые удары любыми тактическими ракетами («Калибрами», «Точкой У» и т.д.) по соответствующим штабам и т.п. Сразу же начнётся дезорганизация, и украинское войско просто побежит, причём побежит не просто, а в Киев, чтобы свергать Зеленского, как это мы сейчас наблюдаем в Армении ситуацию после Карабаха, а Россия возьмёт всю территорию Новороссии вплоть до Приднестровья и Днепра, чтобы соединить с Приднестровьем российскую землю, чтобы больше не было разговоров, что это какой-то эксклав, который можно уничтожить совместно украинцам и молдованам.

И это действительно будет конец украинской государственности, как заявил Путин. Я думаю, что в это время Львов постарается отделиться, провозгласить какое-то отдельное государство. Развал и полная дезинтеграция.

Байден может получить на этом определённые очки. Он после этого скажет: ну вот видите, Европа, Путин — это «настоящий агрессор», он не ограничивался Крымом и взял всю Украину, поэтому нам надо сплотиться, убрать «Северные потоки», перейти под абсолютную зависимость от США, разместить дополнительные силы, проголосовать за непопулярные меры, то есть фактически объявить состояние войны. Нести всё бремя будут европейские силы, а с Россией будут сворачивать всю бизнес-деятельность и прочее.

Нужно ли это Байдену? Не знаю, думаю, пока нет, потому что на самом деле такая акция разово объединит слабую Европу, усилит США, но усилит и Россию. Путин получит огромный рейтинг в России, новые земли, никто его тогда точно не свергнет ни в 2021-м, ни в 2024 году, а они в этом заинтересованы. Россия точно будет рассматриваться прежде всего соседями, а также Турцией, Китаем, Ираном и другими как сильное суверенное государство, которое не испугалось США и решило свои проблемы своим путём.

Я думаю, что это сыграет в минус Америке, потому что они будут выглядеть как проигравшая сторона, которая перешла «красную линию», залезла на территорию Украины — канонической Руси — и залезет в свою нору обратно. Это и будет означать усиление России.

Поэтому Байден сейчас, я думаю, не даст пока согласия ни Зеленскому, никому начинать реальные наступления, а убийства мирных жителей и так санкционировали раньше и теперь будут поддерживать.

- Обычно военные кампании происходят внезапно, без такой информационной подготовки. Можно предположить, что вся эта информационная кампания затеяна исключительно ради отвлечения внимания от чего-нибудь другого, например, провокации на границе в Крымом?

— Провокации на границе в Крымом или тем более нападение на Крым будет стоит Украине ещё больших средств. Они на это не пойдут, да у них и сил там нет. «Я разговариваю с Порошенко чаще, чем с женой». Украина — дар и проклятие Джо Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Они затеяли это наступление на Донбасс из внутриполитической ситуации. Порошенко открыто смеялся над Зеленским и говорил: смотрите, ему не звонит Байден, не обращает на него внимания, это клоун, Байден будет звонить мне, он любит меня, а президентом он его не считает, он ему будет мстить за то, что он работал на Трампа. И Зеленскому нужно было срочно сделать какой-то шаг, поэтому он отдал все приказы убивать мирных жителей, по эскалации напряжённости для того, чтобы реально создать у Байдена замешательство, а вдруг Зеленский совершит некую глупость и реально спровоцирует Путина на захват Украины.

И, конечно, Байден должен был остановить Зеленского, и поэтому он ему позвонил. Этот звонок Зеленскому и требовался — он решил свою внутриполитическую проблему: на Украине день Байдена святого, праздник, целый господин позвонил нам, холопам, мы теперь будем счастливы. Он нам не дал ни вакцину, ни денег, он не дал нам ничего, он нам всего лишь погрозил пальцем, чтобы мы там не баловали, не спровоцировали русского медведя, а мы уже счастливы.

- Одним одобрением сыт не будешь, особенно учитывая рейтинг Зеленского, который в случае провальной кампании сделает его фактически политическим трупом…

— Рейтинг Зеленского падает, и падает из-за того, что Байден не звонил, из-за того, что у него самое последнее место в мире по вакцинации населения (меньше 0,01%). Более того, случилась странная непонятная ситуация, когда им прислали сначала индийской вакцины 300 тысяч доз, и они 250 тысяч сразу вкололи, ожидая, что придут ещё 300 тысяч, прошло уже три недели, и людям уже нужно вторую дозу колоть, но вакцина отсутствует.

Индия сказала, что, пока она не привьёт своих людей — а у них больше 100 тысяч человек в день заражается, — не будет посылать никаким украинам. Соответственно, первая доза ушла практически в никуда, без второй дозы она бессмысленна. Получается, что сейчас на Украине вакцинированы даже не те самые 250-300 тысяч, о которых они заявляют, а в реальности не больше 50 тысяч человек. Любые африканские страны в этом плане обгоняют Украину, она просто на позорном последнем месте в мире.

Это, конечно, плохо, и опять же требовалось, чтобы Байден обратил внимание, пообещал какую-то поддержку.

Плюс, обвинив Россию в нападении, эскалации напряжённости, сделав резкие движения, что мы перегоняем танки, этим тоже можно укрепить свой рейтинг, показать, что я не лох, я не тот человек, с которым никто не считается, я могу даже танки гонять с Хмельницкого в сторону Донецка, это очень круто, это значит, крутой мужик. Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика © пресс-служба президента Украины

- Как против России могут использовать обострение в Донбассе? Какие ещё точки, помимо Украины и Донбасса, могут использовать?

— Со стратегической точки зрения самые опасные точки — сосредоточенные вокруг Приднестровья. Там тоже сотни тысяч наших граждан, это совершенно наша русская земля, там спокойно живут украинцы и молдоване уже больше 25 лет и хотели бы дальше мирно жить, но территория Приднестровья растянута вдоль Днестра, фактически это просто дорога, которая с нескольких сторон окружена по сути дела границей, и перерезать эти границы можно довольно легко, легко совершить штурм, тем более что такой большой армии ополчения, как в ДНР и ЛНР, там нет.

Зато там есть российские миротворцы, стоящие по международному мандату, и попытка нападения на них будет фактически означать попытку нападения на Россию. И в этом смысле, конечно, Россия не оставит Приднестровье в беде и сможет либо деблокировать, может быть, десант с моря, либо «Колибрами» обработает все военные силы Молдавии и Украины, которые будут атаковать Приднестровье, и просто уничтожат их с воздуха или как угодно.

Конечно, она начнёт наступление на востоке страны сразу же для того, чтобы создать неприемлемую ситуацию продолжения наступления на Приднестровье. В этом смысле Приднестровье защищено тоже, несмотря на своё уязвимое геополитическое положение.

- Как мировое сообщество отреагирует на вмешательство России в ситуацию в Донбассе или Приднестровье для защиты своих граждан?



— Россия не просто обязана вмешаться, она уже взяла на себя такие публичные обязательства, то есть это не разговор, что у неё есть какие-то моральные обязательства. Путин чётко заявил, что попытка нападения на Донбасс будет означать ликвидацию украинской государственности. Речь идёт не о том, что мы отобьём атаку, сделаем очередной котёл, а будет ликвидация украинской государственности как таковой, то есть этой мерзости на земле под названием «фашистское государство Украина» просто больше существовать не будет вместе с её претензиями на Крым, на Донбасс.

А фашистскую хунту на освобождённых землях русские будут судить своими судами, и все, кто сотрудничал с нынешним фашистским режимом, понесут жёсткое наказание.

Что касается международной обстановки, конечно, Байден заставит прогнуться Европу и прекратить с Россией торговать, ввести новые санкции, остановить «Северный поток» и прочее, но Европа не способна, например, отказаться от наших энергоносителей — экономика многих европейских стран на 30-40% зависит от нашего газа, а некоторых — даже на 90%.

Что будет с Европой? Она будет просто неконкурентоспособной. Заменить катарским или американским газом — нет такой возможности, нет таких хабов, нет таких мощностей. Поэтому кроме бряцания оружием и заявлений, что мы проведём новые учения, выпустим новые ракеты, ничего они не сделают. А то, что авторитет России в глазах Индии, Ирана, Китая и ближайших соседей возрастёт, это 100%. Те же Молдавия, Прибалтика поймут, чего стоят гарантии Америки — они ничего не стоят, и поймут, что они следующие и что надо с Россией дружить, а не надеяться на американцев, которые подставят в любой момент.

Это будет катастрофой не для России, а для США, для Украины — тем более. И если они разумные люди, то не позволят никаких реальных провокаций в ближайшие годы, а не то что месяцы.