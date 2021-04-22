Польские политики явно ожидали от президента России Владимира Путина жестких формулировок в его послании к Федеральному собранию – в частности, в отношении Украины. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Олег Хавич

По его словам, польские политики, как оппозиционные, так и находящиеся у власти, ожидали от Путина более жестких формулировок в отношении Украины, которые можно было бы интерпретировать как признак «российской агрессии».

«Похоже, именно с этой целью на 21 апреля были назначены встреча президента Польши Анджея Дуды с министром обороны, начальником Генштаба, командованием армии и руководством спецслужб, а также заседание комиссии польского Сената по иностранным делам, которую контролирует оппозиционная «Гражданская платформа»», — отметил Хавич.

Реакция на послание Федеральному собранию РФ: предупреждение Путина в Польше воспринято серьёзно © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Кстати, слова Солоха о том, что «ситуация на Украине очень серьёзная и требует сотрудничества, прежде всего союзников по НАТО, но также и наших партнёров в регионе», вообще сложно понять, ведь все страны региона, кроме Украины и Белоруссии, и так входят в НАТО», — добавил автор.

О реакции польских СМИ на выступление Путина читайте в статье на сайте Украина.ру