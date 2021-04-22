По его словам, польские политики, как оппозиционные, так и находящиеся у власти, ожидали от Путина более жестких формулировок в отношении Украины, которые можно было бы интерпретировать как признак «российской агрессии».
«Похоже, именно с этой целью на 21 апреля были назначены встреча президента Польши Анджея Дуды с министром обороны, начальником Генштаба, командованием армии и руководством спецслужб, а также заседание комиссии польского Сената по иностранным делам, которую контролирует оппозиционная «Гражданская платформа»», — отметил Хавич.
Он отметил, что канцелярии президента Польши хватило сообразительности использовать в качестве спикера начальника Бюро национальной безопасности (аналог СНБО) Павла Солоха, а не заставлять главу государства произносить дежурные фразы об «эскалации на границе Украины с Россией».
«Кстати, слова Солоха о том, что «ситуация на Украине очень серьёзная и требует сотрудничества, прежде всего союзников по НАТО, но также и наших партнёров в регионе», вообще сложно понять, ведь все страны региона, кроме Украины и Белоруссии, и так входят в НАТО», — добавил автор.
О реакции польских СМИ на выступление Путина читайте в статье на сайте Украина.ру