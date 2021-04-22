Большинство польских СМИ вынесли в заголовки материалов о выступлении Путина его слова о том, что организаторы провокаций против России пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели

Нельзя сказать, что послание Владимира Путина к Федеральному собранию РФ стало главной новостью 21 апреля в Польше. Поляков, как и россиян, в первую очередь беспокоят внутренние проблемы, и они в этот день с куда большим интересом ждали пресс-конференцию министра здравоохранения Польши Адама Недзельского. Люди надеялись услышать новости об ослаблении карантинных ограничений в период «маёвки» (1-3 мая), когда поляки привычно устраивают себе небольшой отпуск. Однако пока никакой информации об открытии гостиниц и ресторанов не прозвучало, поэтому отдых на «майские» для поляков остаётся под вопросом — в отличие от россиян, ведь в РФ о подобных ограничениях давно забыли.

Хотя большая часть выступления президента России была посвящена внутренним проблемам страны — той же борьбе с пандемией коронавируса, — большинство СМИ Польши акцентировали внимание на внешнеполитических заявлениях российского лидера. При этом наблюдалось редкостное единство редакций диаметрально противоположной политической ориентации. К примеру, государственный телеканал TVP озаглавил свой репортаж «Обращение Путина, прозвучали угрозы: Пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», заголовок провластного портала Gazeta.pl звучал «Владимир Путин: Каждый, кто грозит России, пожалеет так, как давно уже ни о чем не жалел» — но и либерально-оппозиционный Onet.pl недалеко ушёл, написав «Путин предупреждает Запад: Пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Политолог пояснил, почему Путин в своем послании говорил о Белоруссии, а не об Украине © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

По большому счёту, не особо отличалась и подача текста в упомянутых трёх материалах, все «фишки» Путина были упомянуты: и о «красных линиях», и о «явном хамстве» Запада, и о нежелании Москвы жечь с этим Западом мосты. «Не заметили» в Польше разве что пассаж о «подвывающих» — но подобная ситуация была и два года назад, когда Путин в аналогичном послании сказал о европейских сателлитах, «подхрюкивающих» американцам.

Конечно, некоторые особенности в репортажах были. TVP вообще не упомянул о внутриполитической и внутриэкономической части выступления Путина, сделав при этом акцент на модернизации российских вооружений и напомнив о характеристиках межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард». В свою очередь, Gazeta.pl значительную часть статьи посвятила готовящимся акциям сторонников Алексея Навального. И лишь Onet.pl отметил, что большая часть обращения Путина была посвящена внутренним проблемам, уделив особое внимание призыву президента не терять бдительности, поскольку коронавирус продолжает оставаться непосредственной угрозой.

А вот Gazeta Wyborcza акцентировала внимание на социальных обещаниях российского лидера, и даже вынесла их в заголовок. Вацлав Радзивинович в статье, озаглавленной «Путин грозит миру и искушает россиян предвыборной колбасой» («предвыборная колбаса» в Польше является символом подкупа избирателей — Прим.), также упомянул слово «пожалеют», но в самом начале отметил: накануне выборов в Думу россиянам обещаны финансовая поддержка и построение нового экономического порядка. А вот консервативная газета Rzeczpospolita, хотя и поставила в заголовок пассаж о «красных линиях», всё же поместила описание внешнеполитической части послания в конец статьи. Её автор Пшемыслав Малиновский отметил, что Путин сделал акцент на здравоохранении и экономике, и достаточно корректно проанализировал часть выступления, посвящённую внутренним проблемам России.

В частности, в тексте приводится реакция редактора международного отдела газеты Rzeczpospolita Ежи Гащиньского, который сравнил анонсированные выплаты российским семьям с детьми с подобной польской программой. «Российские 500+ от Путина. 10 тысяч рублей на каждого школьника. А 10 тысяч рублей — это практически 500 злотых» — написал Гащиньский в Twitter. Правда, по 500 злотых на каждого ребёнка от рождения до 18 лет польская семья получает каждый месяц, потому тут скорее подходит сравнение с польской программой «300+» — именно по 300 злотых получает от правительства каждый школьник накануне учебного года. Олег Бондаренко: Путин в послании Федеральному собранию затронул конкретные прикладные вещи © РИА Новости, Нина Зотина

Польские же политики — и находящиеся у власти, и оппозиционеры — явно ожидали от выступления президента РФ более жёстких формулировок в отношении Украины, которые можно было бы интерпретировать как признак «российской агрессии». Похоже, именно с этой целью на 21 апреля были назначены встреча президента Польши Анджея Дуды с министром обороны, начальником Генштаба, командованием армии и руководством спецслужб, а также заседание комиссии польского Сената по иностранным делам, которую контролирует оппозиционная «Гражданская платформа».

Однако канцелярии президента Польши хотя бы хватило сообразительности в качестве комментатора упомянутой встречи использовать начальника Бюро национальной безопасности (аналог СНБО) Павла Солоха, а не заставлять главу государства произносить дежурные фразы об «эскалации на границе Украины с Россией». Кстати, слова Солоха о том, что «ситуация на Украине очень серьёзная и требует сотрудничества, прежде всего, союзников по НАТО, но также и наших партнёров в регионе», вообще сложно понять — ведь все страны региона, кроме Украины и Белоруссии, и так входят в НАТО.

А вот председатель комиссии Сената по иностранным делам, бывший психиатр Богдан Клих не просто пригласил на её заседание посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу, но и провёл через комиссию решение, заканчивающееся призывом к «людям доброй воли поддержать украинских патриотов в защите суверенитета своей родины». Кроме того, в решении сказано, что «действия Российской Федерации являются угрозой безопасности на нашем континенте, а также очередной попыткой поставить под сомнение принцип неприкосновенности границ в Европе». Напомню, что Польша признала независимость Косово через девять дней после её провозглашения — хотя согласно резолюции Совета Безопасности ООН этот автономный край является неотъемлемой частью Сербии.