Преобладание экспортной курятины, в основном из Украины, в меню учреждений общепита Франции абсурдно. Об этом 21 апреля сказал министр по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди в комментарии BFMTV

Денорманди подчеркнул, что курятина из Украины — «это не совсем то же, что курятина из Франции».

«Сейчас родители не знают, откуда привезена курятина, которую детям предлагают в столовой. В большинстве случаев это птица из Украины, из Бразилии, в меньшей степени — обработанная в Европе», — отметил министр.

Чтобы защитить потребителей, с лета 2021 года кафе и рестораны будут обязаны указывать страну происхождения мяса.

Ранее появились данные, что Государственная регуляторная служба Украины не готова согласовать поправки в норме о максимальном уровне остатков действующих веществ ветпрепаратов в пищевых продуктах животного происхождения.

В 2020 году Украина обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины — 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив $555 миллионов (против $579 миллионов в 2019 году).