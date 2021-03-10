Несогласование Государственной регуляторной службой Украины (ГРС) приказа Министерства здравоохранения о разрешении использования лечебных добавок в кормах для кормления птицы приведет к запрету реализации мяса птицы, сообщила «Европейская бизнес-ассоциация» (ЕБА) 9 марта

По данным ЕБА, ГРС готовит отказ в согласовании проекта Минздрава.

«Несогласование этого нормативного акта приведет фактически к запрету реализации мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами», — подчеркивает ЕБА.

Украина готова голодать, но продавать продовольствие за рубеж © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Проект документа разрешает использовать лечебные кормовые добавки для профилактики кокцидиоза — болезни, которая без профилактики приводит к гибели 80-90% всего молодняка птицы.

ЕБА подчеркивает, что мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам.

Согласно статистике, на Украине курятина составляет половину всего мясного рациона.

ЕБА утверждает, что несогласование поправок может привести к потере поголовья птицы, что, в свою очередь, может привести к резкому и неконтролируемому росту цен на эту категорию продуктов.