По данным ЕБА, ГРС готовит отказ в согласовании проекта Минздрава.
«Несогласование этого нормативного акта приведет фактически к запрету реализации мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами», — подчеркивает ЕБА.
Минздрав 17 февраля опубликовал приказ о внесении изменений в норму о максимальном уровне остатков действующих веществ ветпрепаратов в пищевых продуктах животного происхождения.
Проект документа разрешает использовать лечебные кормовые добавки для профилактики кокцидиоза — болезни, которая без профилактики приводит к гибели 80-90% всего молодняка птицы.
ЕБА подчеркивает, что мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам.
Согласно статистике, на Украине курятина составляет половину всего мясного рациона.
ЕБА утверждает, что несогласование поправок может привести к потере поголовья птицы, что, в свою очередь, может привести к резкому и неконтролируемому росту цен на эту категорию продуктов.