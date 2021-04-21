Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования в регионе. Он сказал об этом 21 апреля в эфире телеканала «Украина 24»

«Нужны предпосылки»: в Кремле ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

«Безусловно [готов встретиться]. Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину, и есть, с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — заявил Кравчук, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с российским лидером для обсуждения ситуации в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получил запроса на встречу с руководством Украины, а также подчеркнул, что для встречи двух лидеров государств необходимы предпосылки.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.