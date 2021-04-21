Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет началом нового этапа развития страны. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, передает РИА Новости

Поклонская озаботилась нравственностью политиков © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что знает только одного президента в мире, чье ежегодное послание слушают все страны.

«Это Владимир Путин. Для меня, как и для других жителей полуострова, послание президента России является особенным событием», — добавила Поклонская.

Федеральное послание президент огласит 21 апреля в 12.00 по московскому времени.