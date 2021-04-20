Донбасс является показателем качества защиты прав русских, потому что его жители не отказались от своих ценностей в угоду украинским националистам, сказала в интервью Украина.ру депутат Народного Совета ДНР из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина

Копатько сказал, что будет с Россией, если Украина зачистит Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы являемся лакмусовой бумажкой защиты прав русских, не побоюсь этого сказать, во всем мире, потому что мы, русские Донбасса, не захотели отказаться от своих культурных и моральных ценностей, от своей исторической памяти», — сказала Шишкина.

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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.