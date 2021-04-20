В 2014 году жители Донбасса встали на защиту своей земли, своей «русскости» и отказались переписывать историю в угоду украинским националистам, из-за чего и началась война, сообщила депутат.
«Мы являемся лакмусовой бумажкой защиты прав русских, не побоюсь этого сказать, во всем мире, потому что мы, русские Донбасса, не захотели отказаться от своих культурных и моральных ценностей, от своей исторической памяти», — сказала Шишкина.
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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.