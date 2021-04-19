Депутат Народного Совета ДНР из фракции "Свободный Донбасс" Елена Шишкина рассказала интернет-изданию Украина.ру о предстоящем на этой неделе проведении в столице ДНР мероприятии, которое станет продолжением интеграционного форума "Русский Донбасс", состоявшегося в конце января этого года

- Елена Николаевна, 22-23 апреля в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Судя по тому, что в нем примет участие руководство ДНР и ЛНР, это будет не менее грандиозное и значительное мероприятие, чем интеграционный форум «Русский Донбасс». Чему конкретно будет посвящено предстоящее мероприятие, в чем его актуальность? Кто в нем примет участие? Это мероприятие как-то связано с презентованной 28 января этого года доктриной «Русский Донбасс?

— Конечно же, мероприятие будет посвящено, как и указано в его названии, единству русских. Во время форума состоится презентация гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины.

В 1991 году из-за распада СССР десятки миллионов русских оказались за пределами России. Уже на протяжении 30 лет они становятся объектами геноцида и разного рода нарушений их гражданских и политических прав.

Происходит либо сужение сферы применения русского языка, либо его прямой запрет. Происходит вытеснение русских из государственного управления, из культурной сферы и из предпринимательской деятельности.

Мы хотим проанализировать положение русских на Украине на протяжении последних 30 лет и нарушения их политических прав и свобод. Отдельная тема форума — нарушение гражданских и политических прав и свобод русских на территории Донбасса. Мы ожидаем участие гостей из Российской Федерации: это депутаты Госдумы, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели. В мероприятии примут участие также и представители других стран постсоветского пространства. В мероприятии в качестве экспертов будут участвовать историки, культурологи, юристы, общественники, молодежь, преподаватели ВУЗов ДНР и ЛНР, а также РФ.

Предусмотрено также, что в рамках форума пройдут круглые столы, будут работать секции, посвященные теме защиты русских, обмена опытом в защите соотечественников, борьба Русского мира с ксенофобией и фашизмом. Будет затронута тема противодействия деятельности русских журналистов на примере работы RT, МИА «России сегодня» и других СМИ. Коснемся мы, естественно, и темы практической реализации доктрины «Русский Донбасс», а также защиты русских Донбасса в образовательной, политической, культурной, социальной, экономической и других сферах.

Мы хотим разработать практические мероприятия по поддержке прав и свобод русских и русскоязычных за пределами Российской Федерации. Также будет презентована программа по воссоединению народа Донбасса. Там будут и образовательные программы, и предоставление медицинской помощи, и материальная поддержка. Все это и есть практическая реализация доктрины «Русский Донбасс».



- Насколько тема защиты русских и русскоязычных на Украине сегодня актуальна, и почему Донбасс должен ею заниматься?



— Потому что мы сами находимся в ситуации непризнанности Республик, когда у нас самих идет война, когда мы на себе восьмой год ощущаем агрессию Украины. Поэтому тема защиты русских для нас, для Донбасса, актуальна как никогда. Мы как никто другой на себе самих испытали эту агрессию и геноцид в отношении русских. И это выражается не только в русофобии на самой территории Украины, мы на себе физически чувствуем этот геноцид.

Военные преступления, совершенные украинскими властями, не имеют срока давности. Рано или поздно по ним будет вынесен приговор. Украина ратифицировала все четыре конвенции, а также 4 дополнительных протокола к ним. Однако компанию Зеленского, как раньше и компанию Порошенко, это не останавливает от ведения боевых действий, жертвами которых являются жители Донбасса.

В своё время глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Донбасс является Брестской крепостью Русского мира. Если русские на территории Российской Федерации защищены в правовом поле, а граждане РФ, находящиеся за ее пределами, могут обратиться за правовой помощью в дипломатические представительства России, то русские, находящиеся за пределами РФ, не обладают возможностью воспользоваться такой помощью.

Поэтому мы, жители Донбасса, на своем примере, очень ярком и болезненном, ощущаем актуальность защиты русских, актуальность работы гражданских институтов по восстановлению и защите прав русских за пределами РФ. В связи с этим и возникла идея проведения международного форума «Единство русских».

Мы надеемся, что в ходе форума опыт соотечественников, находящихся за рубежами РФ, уникальный опыт Донбасса, который отбивает вооруженную агрессию и строит молодое государство, пригодится.

Мы являемся лакмусовой бумажкой защиты прав русских, не побоюсь этого сказать, во всем мире, потому что мы, русские Донбасса, не захотели отказаться от своих культурных и моральных ценностей, от своей исторической памяти. Мы отказались переписывать историю в угоду украинским националистам.

Поэтому в 2014 году жители Донбасса и встали на защиту своей земли, своей, если можно так сказать, русскости от неонацистов, которые пришли к власти на Украине. Вот всё это и есть ответ на ваш вопрос: почему в Донбассе? Потому что мы — Брестская крепость Русского мира.



- Что значит защищать русских?



— Русский на любой территории должен понимать и чувствовать, что он не оторван от большой Родины, от Матушки России. Поэтому и нужны организация культурных, исторических, образовательных связей, нужна поддержка русского языка. Напомню, сейчас на Украине отменено получение среднего и высшего образования на русском языке, от чего страдают свыше 80% граждан Украины, потому что все они русскоязычны. Они все русские.

- Что, по вашему мнению, надо вкладывать в понятие «русский»? Те, кто записан был в советских паспортах как «украинец», русский или нет? Чем отличается русский от русскоязычного?



— В рамках форума под русскими понимаются те граждане, которые чувствуют свою принадлежность к России и разделяют ценности Русского мира. Кстати, это необязательно граждане, для которых русский родной язык.

- Что Донбасс может сделать в плане защиты русских и русскоязычных Украины и других стран? Какие практические последствия будет иметь предстоящий форум?

— Мы уже делаем. С 2014 года мы информационно поддерживаем русских, находящихся на территории Украины, пытаемся им оказывать юридическую и правовую помощь. Действует гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. Она расширилась в этом году. Как раз она и будет презентована на данном форуме. В нее войдут пункты оказания помощи русским на территории Украины. Разрешите мне не раскрывать всех секретов программы до ее презентации.



- Будет ли Донбасс коордирировать свои действия по защите русских с РФ?



— Несколько некорректный вопрос. Конечно же, основная наша заступница — это Матушка Россия. Не для кого не секрет, что Украина объявила нам транспортную, экономическую и финансовую блокаду. Если бы не гуманитарная помощь, если бы не гуманитарные конвои РФ, неизвестно, выжило бы население Донбасса.

Также практические шаги помощи России Донбассу — это указы президента России Владимира Путина о признании некоторых документов ДНР и ЛНР на территории РФ. Это и президентский указ об упрощенном получении гражданства РФ для граждан ДНР и ЛНР.

В нас вселяют уверенность и политические заявления руководства России в отношении вооруженной агрессии Украины против Донбасса.

Самым большим оплотом для нас является то, что РФ для нас гарант Минских соглашений и Комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями.

В отличие от Германии и Франции Россия, совершая определенные политические и дипломатические шаги, понуждает Украину к выполнению Минских соглашений. Это вселяет в нас уверенность, надежду и даже спокойствие.

Конечно, защита прав русских без участия РФ невозможна. Она не будет столь эффективной. Мы надеемся на установление глубоких связей с институтами гражданского общества РФ, с российскими политическими и дипломатическими структурами.

Тут надо говорить не о координации, а о взаимодействии, а на нее мы, русские Донбасса, очень надеемся.

Исторически Украине отводилась особая роль: она должна была стать западным форпостом Русской цивилизации, если бы не пошла на поводу у Запада. На сегодняшний день таким форпостом можно назвать только Донбасс.

Международный форум «Единство русских» — это еще один шаг к тому, чтобы вся Украина остановилась, подумала и повернулась лицом к русским и Русскому миру, частью которого она является.