Сегодня санкции стали популярным инструментом осуществления внешней политики многих стран мира. С помощью санкций США хотят лишить Россию возможности расширить свое влияние, загнать на обочину мировой политики, полагает политолог.
«Что касается целей такой политики, это максимально деглобализовать Россию, сузить её экономические и политические возможности в мире, <…> не дать выйти за пределы 2% мировой экономики и превратить по возможности в страну-изгоя», — сказал Злобин.
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Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» и некоторых новостных российских сайтов.
При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.