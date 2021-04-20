Главная цель санкционной политики США заключается в желании превратить Россию в страну-изгоя, сообщил в интервью Украина.ру политолог Николай Злобин

Сегодня санкции стали популярным инструментом осуществления внешней политики многих стран мира. С помощью санкций США хотят лишить Россию возможности расширить свое влияние, загнать на обочину мировой политики, полагает политолог.

«Что касается целей такой политики, это максимально деглобализовать Россию, сузить её экономические и политические возможности в мире, <…> не дать выйти за пределы 2% мировой экономики и превратить по возможности в страну-изгоя», — сказал Злобин.

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Рар рассказал о главной причине новых санкций США против России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.