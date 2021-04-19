Любое подобное действие США будет иметь очень серьезные последствия. Многие страны на данном этапе пытаются перевести расчеты из доллара в национальные валюты, так как США становятся токсичным государством, которое страдает маниакальной депрессией, сказал гендиректор.
«Таких по-настоящему удушающих санкций не существует. Россия является частью мировой экономики, и любое введение незаконных санкций вне рамок Совбеза ООН является актом нечестной конкуренции», — сказал Мухин.
Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.
При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.