Украинский мастер народного творчества Анатолий Бойко из Владимира-Волынского сделал в скорлупе гусиного яйца 52 754 отверстия, а затем в скорлупе куриного яйца еще 33 436 отверстий. Об этом на днях сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook

Мирзоян застудил «яйцо» на морозе, чуть не огорчив дочь © Арсен Мирзоян/Инстаграм

Отверстия, которые просверлил мастер, получились в диаметре как человеческий волос. Для такой ювелирной работы ему понадобился месяц ежедневной кропотливой работы.

Всего в коллекции мужчины почти 500 уникальных работ из скорлупы яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями, ни одна из которых не повторяется.