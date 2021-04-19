«Мы провели регистрацию сразу двух мировых рекордов — "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца" и "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца"», — написала Ветрова.
Отверстия, которые просверлил мастер, получились в диаметре как человеческий волос. Для такой ювелирной работы ему понадобился месяц ежедневной кропотливой работы.
Всего в коллекции мужчины почти 500 уникальных работ из скорлупы яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями, ни одна из которых не повторяется.