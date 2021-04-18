США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией. Соответствующее заявление Федеральной авиационной администрации Департамента транспорта США 17 апреля привела Госавиаслужба Украины

«Рекомендуется эксплуатантам воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (Район полетной информации — ред.) (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)», — говорится в сообщении.

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«Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойна и контролируема. Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — отмечают в ведомстве.

Ранее канадские власти рекомендовали своим авиакомпаниям соблюдать осторожность во время полетов над территорией Украины.