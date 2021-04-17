Украинские специальные службы, поддерживаемые США, идут по пути усиления противостояния со спецслужбами РФ. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов 17 апреля в беседе с РИА Новости, комментируя задержание российской контрразведкой в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка

«Враждебные действия». В Петербурге с поличным задержали украинского консула © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«По большому счету, украинские спецслужбы нас давно ничем не удивляют. Они живут по каким-то своим законам. Им, очевидно, советы дают из США, поэтому они могут использовать дипломатов столь высокого ранга для разведывательной и подрывной деятельности. И в целом, они идут по дороге нагнетания противостояния с нашими спецслужбами», — добавил Михайлов.

Ранее в ФСБ России сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что дипломата накажут в соответствии с нормами международного права.

В Киеве заявили, что расценивают задержание своего консула как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.