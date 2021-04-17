Эксперт не помнит, чтобы в России задерживали дипломатов из Украины, отметив при этом, что использование дипломатического статуса в качестве прикрытия — это обычная практика, поскольку, максимум, что грозит консулу, — это выдворение из страны.
«По большому счету, украинские спецслужбы нас давно ничем не удивляют. Они живут по каким-то своим законам. Им, очевидно, советы дают из США, поэтому они могут использовать дипломатов столь высокого ранга для разведывательной и подрывной деятельности. И в целом, они идут по дороге нагнетания противостояния с нашими спецслужбами», — добавил Михайлов.
Ранее в ФСБ России сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что дипломата накажут в соответствии с нормами международного права.
В Киеве заявили, что расценивают задержание своего консула как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.