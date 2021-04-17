В вопросе выдачи российских паспортов для граждан Украины, то есть такая озабоченность, что эти люди каким-то образом инфицированы майданными идеями. Эти риски можно купировать. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру.

Николай Стариков назвал сроки украинского наступления на Донбасс © Скриншот из видео Украина.ру

«То есть вы полноправный гражданин, за исключением одного — в ближайших выборах вы не участвуете, но в следующих примите. Всё будет в соответствии с принятым законом, что паспорта, выданные с такого-то по такое-то число, в целях безопасности государства или с какой-то другой формулировкой примут участие в выборах тогда-то», — пояснил Стариков.

Всё можно отрегулировать и всё можно решить, главное — уйти от того столкновения двух народов, в котором заинтересован Запад, и которое неизбежно, если этот процесс будет затягиваться, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.