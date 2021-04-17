Эксперт считает, что в этом случае Москве можно было бы взять пример с Соединенных Штатов, когда можно получить российский паспорт, а в выборах участвовать только со следующего цикла.
«То есть вы полноправный гражданин, за исключением одного — в ближайших выборах вы не участвуете, но в следующих примите. Всё будет в соответствии с принятым законом, что паспорта, выданные с такого-то по такое-то число, в целях безопасности государства или с какой-то другой формулировкой примут участие в выборах тогда-то», — пояснил Стариков.
Всё можно отрегулировать и всё можно решить, главное — уйти от того столкновения двух народов, в котором заинтересован Запад, и которое неизбежно, если этот процесс будет затягиваться, заключил собеседник издания.
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