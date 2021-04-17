Хотя к Минским соглашениям предъявляют много претензий, для России они важны, потому что это вариант международно-правового признания республик Донбасса и раздела Украины в целом. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

Эксперт пояснил, что Запад в лице Германии и Франции признаёт, что из состава Украины выделились республики, а также по сути эти соглашения прикрывают и Крым, тем более что Россия на этом этапе не заинтересована в военных действиях.

«Население, конечно, хотело бы, чтобы республики выделились целиком, то есть все территории бывших Донецкой и Луганской областей, и вступили в Россию. Это для них наиболее приемлемый вариант из всех. Существование самостоятельного государства таких плюсов не даёт, как вступление в Россию», — указал Баранов.

Социолог добавил, что республики могут войти в состав РФ в случае полноценного конфликта Москвы с Западом, когда России будет нечего терять, но не настолько, чтобы был сценарий с войной на территории всей Украины, так как в этом случае в состав РФ придется включать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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