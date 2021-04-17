Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Эксперт пояснил, что Запад в лице Германии и Франции признаёт, что из состава Украины выделились республики, а также по сути эти соглашения прикрывают и Крым, тем более что Россия на этом этапе не заинтересована в военных действиях.
«Население, конечно, хотело бы, чтобы республики выделились целиком, то есть все территории бывших Донецкой и Луганской областей, и вступили в Россию. Это для них наиболее приемлемый вариант из всех. Существование самостоятельного государства таких плюсов не даёт, как вступление в Россию», — указал Баранов.
Социолог добавил, что республики могут войти в состав РФ в случае полноценного конфликта Москвы с Западом, когда России будет нечего терять, но не настолько, чтобы был сценарий с войной на территории всей Украины, так как в этом случае в состав РФ придется включать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
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