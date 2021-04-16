В Черкассах пассажир избил кондуктора и сбежал из трамвая через форточку. Об этом 16 апреля сообщил пользователь Тарас Хвыль на своей странице в Facebook

«Выходи, дура»: киевский кондуктор набросилась на пассажирку с кулаками © zaveqna / flickr

«Вот так уходят нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)», — написал автор ролика.

В комментариях к видео пользователи назвали украинца «неадекватным».

«Надеюсь кто-то узнает этого товарища. Город должен знать своих героев!», «У него все "дома"? Или кто-то отсутствует?», «Начинайте решетку на маршрутках ставить», «В этой стране можно говорить о здравом смысле? И здесь быдла столько что на наш век достаточно!», «Достойный представитель гордого свободолюбивого народа. Мамина радость. Пример для подражания… мда…» — написали они.