Он опубликовал пост с соответствующим видео. На кадрах отказавшийся оплачивать проезд нетрезвый мужчина ударил кондуктора ногой по спине и вылез в форточку.
«Вот так уходят нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)», — написал автор ролика.
В комментариях к видео пользователи назвали украинца «неадекватным».
«Надеюсь кто-то узнает этого товарища. Город должен знать своих героев!», «У него все "дома"? Или кто-то отсутствует?», «Начинайте решетку на маршрутках ставить», «В этой стране можно говорить о здравом смысле? И здесь быдла столько что на наш век достаточно!», «Достойный представитель гордого свободолюбивого народа. Мамина радость. Пример для подражания… мда…» — написали они.