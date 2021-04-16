Ученые планируют завершить доклинические испытания новой вакцины в течение года. Дмитриев отметил, что съедобный кисломолочный препарат от коронавируса — это уникальная разработка петербургских ученых.
Автор идеи создания мукозальной вакцины — Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ.
«Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — рассказал Суворов.
После применения мукозальной вакцины на слизистой оболочке формируются иммуноглобулины А (IgA). Они действуют как «пограничники», не давая вирусам проникнуть через «ворота инфекции».
На сегодня в России зарегистрированы и разрешены к широкому применению три вакцины. Это «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
«Спутник V» — векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса, и «КовиВак» — цельновирионная инактивированная вакцина на основе «убитого» целого коронавируса.