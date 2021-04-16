Ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге разработали вакцину от коронавируса, которую можно будет съесть, как йогурт. Об этом 16 апреля рассказал РИА Новости директор ИЭМ профессор РАН Александр Дмитриев

РФ зарегистрировала уникальную вакцину от коронавируса для животных © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Автор идеи создания мукозальной вакцины — Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ.

«Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — рассказал Суворов.

После применения мукозальной вакцины на слизистой оболочке формируются иммуноглобулины А (IgA). Они действуют как «пограничники», не давая вирусам проникнуть через «ворота инфекции».

На сегодня в России зарегистрированы и разрешены к широкому применению три вакцины. Это «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Спутник V» — векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса, и «КовиВак» — цельновирионная инактивированная вакцина на основе «убитого» целого коронавируса.