Главу МИД попросили прокомментировать информацию о том, что будет, если президент Франции предложит Зеленскому решить вопрос подачи воды в Крым.
«Между президентами Украины и Франции завтра будет абсолютно откровенный разговор, и уверяю вас, что президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции Украины и не пересечет ни одной "красной линии" нашей страны, защищая наши интересы», — заверил Кулеба.
Он уточнил, что Меркель присоединится к переговорам через видеосвязь, с участием которой состоится трехсторонний разговор.
«Мы готовы провести полноценный саммит "нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате напрямую, но к сожалению, Российская Федерация избегает такого формата», — отметил Кулеба.
Зеленский и Макрон 16 апреля в Париже после встречи вдвоем проведут видеовстречу с Меркель. Лидеры стран будут обсуждать ситуацию на востоке Украины.
В четверг, 15 апреля, МИД РФ призвал Францию и Германию повлиять на Украину в целях деэскалации ситуации в Донбассе, где украинская сторона продолжает провокации против народных республик Донецка и Луганска.