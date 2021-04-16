Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж 16 апреля на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель не уступит ни одной принципиальной позиции Украины. Об этом 15 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «1+1»

«Хотелось бы лучше»: Зеленский рассказал об отношениях с Макроном © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Между президентами Украины и Франции завтра будет абсолютно откровенный разговор, и уверяю вас, что президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции Украины и не пересечет ни одной "красной линии" нашей страны, защищая наши интересы», — заверил Кулеба.

Он уточнил, что Меркель присоединится к переговорам через видеосвязь, с участием которой состоится трехсторонний разговор.

«Мы готовы провести полноценный саммит "нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате напрямую, но к сожалению, Российская Федерация избегает такого формата», — отметил Кулеба.

Зеленский и Макрон 16 апреля в Париже после встречи вдвоем проведут видеовстречу с Меркель. Лидеры стран будут обсуждать ситуацию на востоке Украины.

В четверг, 15 апреля, МИД РФ призвал Францию и Германию повлиять на Украину в целях деэскалации ситуации в Донбассе, где украинская сторона продолжает провокации против народных республик Донецка и Луганска.