Потураев подчеркнул, что продажа прав российскому каналу СТС на показ сериала «Квартала-95» «Папик» — это не просто бизнес, а именно победа в войне.
«Если русские смотрят украинскую продукцию, несмотря на всю истерию по поводу нацистского государства, которую они у себя ежедневно, многочасово разгоняют, — это свидетельство нашей ментальной победы. Это можно только приветствовать», — заявил депутат.
Ранее Потураев заявлял, что для эффективной борьбы с Россией можно было бы сбросить на Москву атомную бомбу.
«Папик» — сериал о дружбе гламурной, но несчастливой красавицы и одинокого актера на пенсии, который готов свести счеты с жизнью. После встречи их судьбы меняются к лучшему.
В мае 2020 года телеканал СТС, транслирующий сериал «Папик», внесли в санкционный список СНБО.
Кроме того, радикально настроенные граждане Украины возмутились из-за сотрудничества «Квартала-95» с Россией. Представители студии ответили, что сделки с российским каналом совершает шведский дистрибьютор Eccho Rights.