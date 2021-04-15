Депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев 15 апреля в комментарии сайту «Шарий.нет» заявил, что успех сериала «Папик» говорит о ментальной победе Украины над Россией

«Если русские смотрят украинскую продукцию, несмотря на всю истерию по поводу нацистского государства, которую они у себя ежедневно, многочасово разгоняют, — это свидетельство нашей ментальной победы. Это можно только приветствовать», — заявил депутат.

Ранее Потураев заявлял, что для эффективной борьбы с Россией можно было бы сбросить на Москву атомную бомбу.

«Папик» — сериал о дружбе гламурной, но несчастливой красавицы и одинокого актера на пенсии, который готов свести счеты с жизнью. После встречи их судьбы меняются к лучшему.

Сериал «Папик-2» от «Квартала 95» покажут россиянам © Телеканал СТС

Кроме того, радикально настроенные граждане Украины возмутились из-за сотрудничества «Квартала-95» с Россией. Представители студии ответили, что сделки с российским каналом совершает шведский дистрибьютор Eccho Rights.