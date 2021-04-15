Агрессивное поведение властей Соединенных Штатов Америки получит решительный отпор, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости 15 апреля

Ранее США объявили о вводе новых санкций против РФ на фоне просьбы американского президента Джо Байдена провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», — цитирует РИА Новости Захарову.

Маневрирующий Байден и невозмутимый Путин. Зачем президент США позвонил президенту РФ © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Захарова подчеркнула, что ответственность за происходящее целиком лежит на США. Она также рассказала, что посол США в РФ Джон Салливан уже вызван в МИД РФ, где его ожидает неприятный разговор.

«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала США о последствиях «враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами».

14 апреля посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где ему заявили, что если США после слов Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.