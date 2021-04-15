Ранее США объявили о вводе новых санкций против РФ на фоне просьбы американского президента Джо Байдена провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым», — цитирует РИА Новости Захарову.
Представитель МИД РФ отметила, что «в Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться».
Захарова подчеркнула, что ответственность за происходящее целиком лежит на США. Она также рассказала, что посол США в РФ Джон Салливан уже вызван в МИД РФ, где его ожидает неприятный разговор.
«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Захарова.
Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала США о последствиях «враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами».
14 апреля посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где ему заявили, что если США после слов Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.