По его словам, более 45% вакцинированных составили горожане старше 60 лет.
Первый компонент вакцины уже получили более полумиллиона жителей столицы.
«Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан — клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику», — написал Собянин.
Всего с начала пандемии в Москве выявили более миллиона случаев COVID-19, 964 тысячи человек выздоровели.