Более 820 тысяч жителей Москвы сделали прививку от COVID-19. Об этом 15 апреля в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин

По его словам, более 45% вакцинированных составили горожане старше 60 лет.

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«Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан — клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику», — написал Собянин.

Всего с начала пандемии в Москве выявили более миллиона случаев COVID-19, 964 тысячи человек выздоровели.