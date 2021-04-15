По словам Старикова, в случае таких переговоров Владимир Зеленский снова будет обвинять Россию в войне против Украины и отказываться от мирных переговоров с ДНР и ЛНР.
«О чем с Киевом говорить? Вы когда-нибудь разговаривали с человеком не в здравом уме?» — констатировал Стариков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запроса от Владимира Зеленского на телефонные переговоры с президентом России в Кремль не поступало, тем самым опровергнув заявления пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о том, что такой запрос отправлен из Киева в Москву.
Информация о желании Зеленского обсудить с Путиным ситуацию на Донбассе циркулирует в украинских властных кругах после гибели четырех украинских военнослужащих на позициях Операции объединенных сил возле поселка Шумы неподалеку от Горловки.
В Киеве тогда заявили: военных из 10-й горно-штурмовой бригады убили «российские боевики», применив запрещенные Минскими соглашениями тяжелые минометы. По информации Народной милиции ДНР, украинские военные могли подорваться на собственных минах.