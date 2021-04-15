Переговоры Владимира Путина со своим украинским коллегой перспектив не имеют, сказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Николай Стариков в интервью Украине.ру

По словам Старикова, в случае таких переговоров Владимир Зеленский снова будет обвинять Россию в войне против Украины и отказываться от мирных переговоров с ДНР и ЛНР.

«О чем с Киевом говорить? Вы когда-нибудь разговаривали с человеком не в здравом уме?» — констатировал Стариков.

Предвоенный Донбасс: странная подготовка к наступлению

Информация о желании Зеленского обсудить с Путиным ситуацию на Донбассе циркулирует в украинских властных кругах после гибели четырех украинских военнослужащих на позициях Операции объединенных сил возле поселка Шумы неподалеку от Горловки.

В Киеве тогда заявили: военных из 10-й горно-штурмовой бригады убили «российские боевики», применив запрещенные Минскими соглашениями тяжелые минометы. По информации Народной милиции ДНР, украинские военные могли подорваться на собственных минах.