Юморист Евгений Петросян напомнил на днях своим подписчикам в Instagram, что пора подумать об отпуске на море, и прокомментировал запрет на посещение Турции и Танзании

«Бывшая»: Петросян сфотографировался с дамой в теле © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Петросян признался, что всегда любил отдыхать в Крыму и Сочи, и с этими курортами у него связано множество воспоминаний.

«Друзья, сегодня объявили, что Турция и Танзания для нас закрыты, а я-то собрался в Танзанию!.. Правда, я не знаю, где это? Я знаю, где Сочи, где синие ночи, знаю, где Крым и прилегающие к нему берега, которые идут на юг», — написал Петросян.

Артист поделился видеороликом своего выступления о поездке на Черное море.

«Правильно! Наши курорты самые лучшие!», «Евгений Ваганович, какая Танзания? У нас в России в Кисловодск всей семьей, и недорого и мило, а как для здоровья полезно… Танзания отдыхает», «Спасибо большое! Зарядилась хорошим настроением», — отреагировали подписчики Петросяна.

В 2017 году из-за посещения Крыма Евгений Петросян попал на украинский сайт «Миротворец».