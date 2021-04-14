Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции и Танзании до 1 июня ограничено авиасообщение России с этими странами.
Петросян признался, что всегда любил отдыхать в Крыму и Сочи, и с этими курортами у него связано множество воспоминаний.
«Друзья, сегодня объявили, что Турция и Танзания для нас закрыты, а я-то собрался в Танзанию!.. Правда, я не знаю, где это? Я знаю, где Сочи, где синие ночи, знаю, где Крым и прилегающие к нему берега, которые идут на юг», — написал Петросян.
Артист поделился видеороликом своего выступления о поездке на Черное море.
«Правильно! Наши курорты самые лучшие!», «Евгений Ваганович, какая Танзания? У нас в России в Кисловодск всей семьей, и недорого и мило, а как для здоровья полезно… Танзания отдыхает», «Спасибо большое! Зарядилась хорошим настроением», — отреагировали подписчики Петросяна.
В 2017 году из-за посещения Крыма Евгений Петросян попал на украинский сайт «Миротворец».