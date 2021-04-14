«Моя команда пыталась связаться с командой украинского президента. У меня даже была идея провести на уровне лидеров государств дискуссию, но президент Владимир Зеленский был в отъезде. Есть много вопросов к украинской стороне, на которые пока не было получено ответов», — заявила Санду.
Она отметила, что достигнут определенный прогресс в вопросе выяснения личностей похитителей.
«Могу сказать, что были вовлечены граждане Украины. МВД должно выяснить, как автомобиль смог бесконтрольно пересечь границу, в лучшем случае речь идет о халатности», — добавила Санду.
В 2016 году судья Днепровского районного суда Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, Чаус требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планирует рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину. Соцпартия Молдавия выступила с инициативой о создании парламентской комиссии по выяснению обстоятельств похищения Чауса.