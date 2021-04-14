Советники президента Молдавии Майи Санду 13 апреля пытались связаться с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы лидеры государств обсудили возможное похищение украинского экс-судьи Николая Чауса. Об этом сообщил портал Cotidianul

Санду замешана в похищении украинского судьи Чауса — партия Додона © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Она отметила, что достигнут определенный прогресс в вопросе выяснения личностей похитителей.

«Могу сказать, что были вовлечены граждане Украины. МВД должно выяснить, как автомобиль смог бесконтрольно пересечь границу, в лучшем случае речь идет о халатности», — добавила Санду.

В 2016 году судья Днепровского районного суда Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, Чаус требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планирует рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину. Соцпартия Молдавия выступила с инициативой о создании парламентской комиссии по выяснению обстоятельств похищения Чауса.