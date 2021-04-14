Приятное удивление вызывает тот факт, что германское правительство держит свое слово, которое оно дало инвесторам проекта «Северный поток – 2». Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Америка не решится ввести санкции против Шредера и немецких портов из-за «Северного потока – 2» © РИА Новости, Михаил Климентьев Джо Байдена давит Конгресс, чтобы он ввел санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода, а Байден якобы сопротивляется этому, понимая, что санкции только ухудшат отношения с Германией, которые и так были испорчены во времена Дональда Трампа.

Эксперт отметил, что сегодня американцы хотят поссорить Германию с некоторыми другими европейскими странами, понимая, что в одиночку надавить на Германию они не могут, пока другие европейские страны или отмалчиваются, или стоят на стороне Берлина.

«Сейчас они будут пробовать натравить некоторых своих европейских союзников против немцев, но, думаю, у них это не получится. Все-таки Германия — негласный лидер Европы вместе с Францией», — считает Рар.

Европейские страны, кроме Польши, не будут в открытую выступать против Германии, потому что все решения по «Северному потоку — 2» были приняты 5 лет назад, а сейчас, когда труба почти проложена, отказываться от проекта бессмысленно, заключил собеседник издания.

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