Американцы не имеют права вмешиваться в энергетическую безопасность Европы, ведь если тут разрешить американцам самым наглым образом и шантажом вмешиваться в европейскую энергетическую политику, то они будут вмешиваться по любому вопросу, предполагает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, мы в течение последнего года все время обсуждали с вами строительство «Северного потока – 2». Вот опять в СМИ появляются сообщения, что на Байдена давит Конгресс, чтобы он ввел санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода, а Байден вроде как сопротивляется этому, так как понимает, что санкции ухудшат, а не улучшат отношения с Германией, которые были испорчены во времена Трампа. Какова сейчас ситуация вокруг «Северного потока – 2»?

— Главный фактор тут Германия. Я позитивно удивлен тому, как немецкое правительство держит свое слово, которое оно дало фундаторам проекта «Северный поток – 2».

Американцы хотят поссорить Германию с некоторыми другими европейскими странами.

Они понимают, что в одиночку надавить на Германию они не могут, пока другие европейские страны или отмалчиваются, или стоят на стороне Германии. Сейчас они будут пробовать натравить некоторых своих европейских союзников против немцев, но, думаю, у них это не получится. Все-таки Германия — негласный лидер Европы вместе с Францией.

Европейские страны, кроме Польши, не будут в открытую выступать против Германии, потому что все решения по «Северному потоку – 2» были приняты 5 лет назад. Вот тогда надо было выступать против.

А сейчас, когда труба почти проложена, отказываться от проекта бессмысленно. К тому же Германии придется платить очень большие компенсации всем этим фирмам, которые вложились в проект и которые получили все разрешения на прокладку трубы.

К тому же Германия не согласна с критикой со стороны Америки. Американцы не имеют права вмешиваться в энергетическую безопасность Европы. Европа в этих вопросах автономна. Если тут разрешить американцам самым наглым образом и шантажом вмешиваться в европейскую энергетическую политику, то они будут вмешиваться по любому вопросу.

Европа уже во многих вопросах становится автономной, ведя свои собственные дела. Энергетическая безопасность не была под контролем американцев даже во время холодной войны. Их дерзость просто зашкаливает.

Второе. Германия, как и Италия и многие другие европейские страны, считает, что энергетический альянс Европы с Россией надо сохранить, потому что он является путеводителем бизнеса на российский рынок и наоборот — приглашает российские компании в Германию и Европу.

Просто через экономическое сотрудничество в энергетической и других сферах можно взаимовыгодно сближаться и договариваться, в том числе и политически. Все это ведется к стабильности, а не к перманентным конфликтам в Европе.

В Европе, конечно, есть страны, и это очевидно, которые настроены на новую газовую войну с Россией. На самый жесткий конфликт. На закрытие двери в Европу для России.

Того, что это не получится, они не понимают.

- Что вы думаете по поводу водородной сделки, которую Меркель предложила США?

— Германия предлагает всем водородные сделки, потому что она не хочет от американцев слышать аргументы типа того, что вы, получая газ из России, становитесь от нее зависимыми. Германия сейчас «позеленела», поэтому американские аргументы она не признает.

Она спокойно всем объясняет, что Германия строит «зеленую экономику». К 2050 году страна откажется от нефти, от угля, от атома, от газа и перейдет в том числе на использование водорода как источника энергии.

Меркель предлагает сейчас именно американцам вместо борьбы против или за российский газ смотреть в будущее и работать с новыми обновляемыми источниками энергии. Она это предлагает и России. И Украине будет предлагать. Это новая дипломатия Германии, которая, как считают у нас, будет успешна.

- Возможно ли введение Америкой санкций против Шредера, который является председателем правления компании «Северный поток – 2»?

— Это откроет черную главу в отношениях Америки и Европы. На это Америка пойти не может при всех фантастических предположениях.

Но применить против экс-канцлера, который не был осужден и ни в чем не провинился, санкции — на это нынешняя Америка еще не решится. Но тенденция к этому видна, и она страшна.

- А против немецких портов Америка не может ввести санкции?

— Отвечу так же, как ответил и на предыдущий вопрос: это трудно себе представить, так как это уже торговая война против структур самой Германии, после чего она промолчать не сможет.

Она должна будет ответить, причем очень остро.

- Как вы оцениваете кластеры по Минским соглашениям, предложенные Германией и Францией? Поможет ли это сдвинуть с мертвой точки переговоры по Донбассу?

— Боюсь, что нет. Боюсь, что главный момент для их реализации прошел, хотя язык не поворачивается сказать, что Минские соглашения умерли. Они должны возобновиться. Сейчас очередь за Германией, как можно скорее провести встречу «нормандской четверки» в Берлине.

- Сейчас в Германии вышла ваша новая книга «Дерзость. Как Германия ставит под угрозу свою репутацию у русских». Расскажите, пожалуйста, о чем она.

— Книга только что вышла. Она о том, как Германия теряет Россию в связи со всеми этими скандалами с Навальным, и, думаю, вызовет споры, причем ожесточенные. Просто в немецких СМИ на все эти события в России подается только одна точка зрения — немецкая. Российская точка зрения воспринимается тут как чистая пропаганда.

А я рискнул и написал книгу, в которой изложена российская точка зрения. Причем не официальная, а самая разная. Я провел в России опросы общественного мнения. В этом мне помогли мои коллеги по форуму «Петербургский диалог».

Я набрал много интересных материалов, высказывания молодых русских о том, какими они видят сегодняшних немцев.

Мне кажется очень важным, чтобы немцы увидели, что у русских есть своя точка зрения на Германию.

При этом она меняется не в лучшую сторону, а в худшую, если Германия будет так продолжать поучать русских. Я в книге привожу самые разные аргументы, где мы спорим, а где могли бы опять сойтись, потому что вызовов, перед которыми Германия и Россия стоят вместе, очень много. Их нужно решать совместно.

- Книга будет переведена на русский?

— Я сейчас обратился в одно издание. Там мне должны дать добро в том, что они заинтересованы, и тогда книга будет быстро переведена. Книга будет очень интересна для России.