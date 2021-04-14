Для того чтобы ответить на вопрос, хотят ли татары Донбасса присоединения региона к РФ, нужно ответить на вопрос, почему они вообще появились в Донбассе. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру.

Рамиль Замдыханов: Принадлежат ли татары Донбасса к русской политической нации? © Рамиль Замдыханов

«А теперь вспомним, откуда татары сюда приехали. А в основном из мест своего традиционного расселения: Среднее Поволжье, Татарстан и Мордовия, Ульяновская и Пензенская области, Нижний Новгород и Волгоград. И вот то, что я сейчас перечислил, — что это, если не Россия?!» — пояснил Замдыханов.

Более того, по его словам, переехавшие в Донбасс татары «не сожгли свои дома» на малой родине, и у них там осталась многочисленная родня, семейные и дружеские связи, которые тесно поддерживаются по сей день.

Поэтому, учитывая все сказанное выше, трудно представить, что татары Донбасса не хотели бы присоединения региона к России, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.