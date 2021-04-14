Эксперт напомнил, что основная масса татар в прошлом столетии приезжала в регион на строительство, а затем на работу в шахтах, так как в советское время зарплата у горняков была ощутимо выше, чем у сельскохозяйственных рабочих.
«А теперь вспомним, откуда татары сюда приехали. А в основном из мест своего традиционного расселения: Среднее Поволжье, Татарстан и Мордовия, Ульяновская и Пензенская области, Нижний Новгород и Волгоград. И вот то, что я сейчас перечислил, — что это, если не Россия?!» — пояснил Замдыханов.
Более того, по его словам, переехавшие в Донбасс татары «не сожгли свои дома» на малой родине, и у них там осталась многочисленная родня, семейные и дружеские связи, которые тесно поддерживаются по сей день.
Поэтому, учитывая все сказанное выше, трудно представить, что татары Донбасса не хотели бы присоединения региона к России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.