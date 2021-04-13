Медики рассказали, какую колбасу стоит исключить из своего рациона раз и навсегда, так как она способна вызвать серьезные нарушения здоровья. Об этом на днях сообщили на сайте medikforum.ru

«Просто мерзость»: на Украине продается колбаса с «живой» начинкой — видео © Facebook Олена Прокудріна назвали ливерную и кровяную колбасу. В эти виды колбас добавляют внутренние органы животных, что делает их особенно жирными. Кроме того, термическая обработка способствует накоплению опасных канцерогенов. Такие колбасы категорически нельзя употреблять людям с болезнями почек, печени и сердца.

Сырокопченая колбаса делается из красного мяса, но при производстве в нее добавляют огромное количество соли, чтобы она могла храниться длительное время. Также в ней много животных жиров, а это — холестерин. Частое употребление такой колбасы приводит к онкологическим заболеваниям и чаще всего — к раку толстой кишки.

Сыровяленая может считаться условно безопасной, но только в том случае, если ее произвели из высших сортов мяса. Это значит, что нужно смотреть на цену за палку такой колбасы — чем дешевле, тем меньше шансов, что ее можно безопасно употреблять.

Самая безопасная колбаса, по мнению специалистов, это сыровяленая из мяса птицы. В ней мало жиров, и при ее производстве в нее редко добавляют вредные вещества.