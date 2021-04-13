Новый вариант коронавируса выявили у туристов, прибывших из Танзании.
«Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А», — сказали специалисты.
Новый штамм коронавирусной инфекции получил временное название A.VOI.V2. По мнению ученых, все эти мутации могут повысить сопротивляемость вируса к антителам и увеличить его заразность.
Если человек рискует подхватить ангольский штамм, ему все равно стоит сделать прививку от COVID-19, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Если эффективность вакцины была условно 92%, она в зависимости от количества мутаций начнет уменьшаться. Это не значит, что она будет равна нулю. Она будет равна 86, 85% и так далее», — пояснил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России выявили почти 200 мутаций коронавируса при въезде граждан в страну.