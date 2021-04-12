Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала на днях в Instagram о встрече с женой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чем вызвала новый поток нелестных комментариев

В субботу, 10 апреля, состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Его супруга Елена Зеленская опубликовала фото, на котором они вместе с турецкой первой леди Эмине Эрдоган.

«Этот чудесный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный прием», — написала Зеленская.

А что тут классного? Зеленская взялась поучать жену эмира Катара, но нарвалась на непонимание © Instagram olenazelenska_official

«…Не для всех», «Вот бы на Донбасс наконец-то пришёл чудесный день», «Вот это хоромы», «Пока у вас чудесный день, у нас ни копейки денег на хлеб нет!» — написали пользователи соцсети.

Во время визита в Турцию первая леди Украины запустила два гида на украинском языке в музеях Турции.