В субботу, 10 апреля, состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Его супруга Елена Зеленская опубликовала фото, на котором они вместе с турецкой первой леди Эмине Эрдоган.
«Этот чудесный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за еще один теплый и гостеприимный прием», — написала Зеленская.
Часть пользователей в комментариях заявили, что гордятся первой леди Украины и ее деятельностью, некоторые высказались в поддержку дружбы Украины и Турции. Однако не все благосклонно отреагировали на запись Зеленской.
«…Не для всех», «Вот бы на Донбасс наконец-то пришёл чудесный день», «Вот это хоромы», «Пока у вас чудесный день, у нас ни копейки денег на хлеб нет!» — написали пользователи соцсети.
Во время визита в Турцию первая леди Украины запустила два гида на украинском языке в музеях Турции.