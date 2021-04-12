На Украине из-за приближения майских праздников дорожает свинина. Об этом 12 марта сообщил портал «Типичный Херсон» со ссылкой на Ассоциацию мясной отрасли

Второй год без Пасхи. Церкви на Украине грозят локдауном © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Возросший спрос на свинину будет наблюдаться на "длинных" выходных две недели подряд. Из-за карантинных ограничений пикники на природе повлекут увеличение спроса на мясо для шашлыка… Благодаря возросшему спросу закупочная цена, вероятно, вырастет до 43-44 грн/кг (119-122 рубля. — Ред.)», — говорится в сообщении Ассоциации.

Отмечается, что в ближайшие дни мясокомбинаты будут активно закупать свиней и запасаться мясом к праздникам. Таким образом, уже к 12 апреля цены на него взлетят. К пасхальным праздникам стоимость мяса, по прогнозам, возрастет еще на 3-4 гривны (8-11 рублей).

В 2021 году православная Пасха празднуется 2 мая.