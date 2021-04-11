ГП «Почта Донбасса» ко Дню авиации и космонавтики планирует ввести в обращение маркированную карточку, посвященную первому космонавту планеты Юрию Гагарину, сообщает Донецкое агентство новостей 11 апреля

«Планируем ввести в обращение маркированную карточку, приуроченную ко Дню космонавтики и посвященную, конечно, главному герою этого дня, первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину», — говорится в сообщении.

От Аристофана до Сергея Королёва. Что любил есть отец советской космонавтики © РИА Новости, Александр Сергеев | Перейти в фотобанк

Приобрести ее можно будет в магазине филателии, который находится в Главпочтамте Донецка. Как будет выглядеть марка, пока не сообщается.

«Почта Донбасса» В 2016 году выпустила серию марок с изображением космонавтов — уроженцев региона Георгия Берегового, Леонида Кизима и Александра Волкова.

День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос.

В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» первым в мире совершил облет Земли по ее орбите. В околоземном пространстве Гагарин пробыл 108 минут.

Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а спустя шесть лет дата получила международный статус.