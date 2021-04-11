Всем странам мира следует объединиться, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Об этом 11 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей в мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Киеве, передает пресс-служба главы государства

Украина.ру на Youtube Селиванов: Если поступит команда из Лондона, Зеленский готов сжечь всю украинскую армию