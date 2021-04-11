«Украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — сказал Зеленский.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты
Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты
© РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
В урочище Бабий Яр во времена Великой Отечественной войны немецкие нацисты их местные пособники расстреляли свыше 100 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных.