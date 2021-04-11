Всем странам мира следует объединиться, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Об этом 11 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей в мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Киеве, передает пресс-служба главы государства
«Украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — сказал Зеленский.
В урочище Бабий Яр во времена Великой Отечественной войны немецкие нацисты их местные пособники расстреляли свыше 100 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных.
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