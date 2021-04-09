Позиции Операции объединенных сил Украины (ООС) в Донбассе посетила делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС 8 апреля

Отмечается, что представители США посетили военные подразделения Украины в зоне ООС и пообщались с украинскими силовиками.

При этом Стюарт надела шеврон 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Черные запорожцы» с черепом и подписью «Украина или смерть», что видно на распространенных на сайте Минобороны Украины фотографиях.

Она также возложила цветы на месте мемориала погибшим членам ВСУ.

Заместитель командующего ООС Эдуард Москалев ознакомил делегацию США «с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте».

«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — приводит слова Стюарт пресс-служба штаба ООС.

Ранее, в октябре, полковник Стюарт заявляла, что ВС США совместно с Украиной противостоят «российской агрессии». В Минобороны России указали, что подобные утверждения являются лживыми, носят провокационный характер и противоречат декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.