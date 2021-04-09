Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.
Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» будет пущен до выборов в Германии, которые пройдут в октябре.
«Даже если правящая коалиция сменится и к власти придет проамериканское правительство, газопровод будет работать. Они просто не успеют», — указал Акопов.
У американцев только один шанс из ста, что им удастся затормозить или даже сорвать строительство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.