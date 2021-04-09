Вашингтон не сможет сорвать строительство газопровода «Северный поток - 2», несмотря на тотальную зависимость европейских элит от США. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © commons.wikimedia.org, Министерство обороны Российской Федерации Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» будет пущен до выборов в Германии, которые пройдут в октябре.

«Даже если правящая коалиция сменится и к власти придет проамериканское правительство, газопровод будет работать. Они просто не успеют», — указал Акопов.

У американцев только один шанс из ста, что им удастся затормозить или даже сорвать строительство, заключил собеседник издания.

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