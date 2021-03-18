Оскорбительные слова президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина связаны с тем, что у Вашингтона нет четкой стратегии в отношениях с Москвой, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

В интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.

- Петр, это уже пик обострения российско-американских отношений или им есть еще куда ухудшаться?

— Нет, это не пик. У нас сейчас нет активной конфронтации на территории третьих стран. Грубо говоря, пиком был тот период, когда во время корейской или вьетнамской войны наши летчики и военные инструктора сбивали американские самолеты. Это была прокси-война, но сейчас такого нет, и напряженности еще есть куда расти.

Произошедшее — это скорее симптом того, насколько у американцев неважно обстоят дела со стратегией в отношении России. Они не знают, что делать. Поэтому не надо думать, что за этой фразой Байдена стоит какая-то продуманная стратегия. Это сказано потому, что отношения зашли в тупик, они не знают, что с ними делать дальше.

Для них проще всего поддерживать эту тональность: «Путин — убийца, Россия — угроза миру». Но гораздо сложнее делать так, чтобы Россия не сближалась с Китаем. Решения этой проблемы нет в принципе, и уж тем более ее нет в головах у американской администрации. И своими заявлениями Байден только еще больше цементирует российско-китайский альянс. Виталий Третьяков: Американцы — хамы в мировой политике © РИА Новости, Владимир Трефилов

Когда в прошлом году Байден назвал Си Цзиньпина разбойником, а в этом году назвал разбойником Путина, то это показывало, что они ставят Россию и Китай на одну доску не только в своих стратегиях, но и в риторике. Но это не оставляет американцам никакого пространства для маневров в отношениях с Россией, которые для них принципиально важны, что бы они ни говорили.

Эти отношения важны для них в контексте той мировой перестройки, которую осуществляют Россия и Китай, меняя мировой порядок. А так Байден делает все для того, чтобы сплотить всех противников Америки.

- А могли ли Байдена таким образом подставить свои же демократы?

— Нет, нет. Наоборот, они поняли, что из этого получилось, и американская пресса сейчас пытается замять все это дело и убирает новость с первых полос.

Четыре года президентства Трампа американская и европейская пресса пугала им весь мир, говоря, какой он непредсказуемый, что он якобы несет какую-то ахинею и что он развяжет какую-нибудь войну. Но по факту оказалось, что он не развязал ни одной войны, а вся его жесткая риторика укладывалась в стратегию дипломатической борьбы с другими лидерами.

А Байден, который представлял американскую внешнюю политику, занимал соответствующие посты сначала в Сенате, потом в Белом доме, говорит то, что невозможно было представить ни от одного американского президента, включая Трампа. Байден в этом смысле оказывается «невменяемым». Это смешная иллюстрация к тому, что мы наблюдаем на американском олимпе.

- Песков заявил, что Россия теперь будет исходить из того, что Байден не хочет налаживать отношений. Последуют ли после этого высказывания конкретные действия?

— А какие могут быть ответные действия? Не будет же Путин обзываться в ответ. Путин уже прокомментировал эту ситуацию в иронической манере. Правда, за державу все равно обидно, потому что так с Россией говорить нельзя.

В плане ответных мер все вроде бы и так сделано. Отзыв посла — это нормальная, правильная мера. Посол может пробыть в Москве полгода. Тем самым мы выражаем свое недовольство. Если посол вернется через неделю, то это значит, что мы закрываем тему и не будем придавать ей большого значения.

Йохан Бекман: Оскорбления Байдена в адрес Путина ослабляют и США, и их союзников © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

- Раз у США нет стратегии в отношении России, будут ли они сейчас предпринимать какие-то действия в плане обострения ситуации в Донбассе, Приднестровье и других регионах бывшего СССР?

— Наоборот. Они в страшном сне видят, как что-то может обостриться, потому что они опасаются ответных действий со стороны России. А сейчас тем более они будут вести себя осторожнее. Конечно, на словах они будут казаться сильными, но в реальности они будут вести себя осторожно и по Ирану, и по Сирии.

Россия нужна им по ситуативным вещам, как тот же Иран. Поэтому никакого обострения не будет. Но и встречи между Путиным и Байденом в этом году точно не будет.

Теоретически она могла бы быть в конце октября, когда в Риме запланирована первая за долгое время очная встреча лидеров стран G20. И на полях этого саммита должен был состояться разговор Путина с Байденом. Они могли бы переговорить во время подписания протоколов или просто сидя на стульчиках. Но после этих глупых и ненужных высказываний Байдена за полгода отношения точно не наладятся.

Эти высказывания оказались ненужными самой Америке. Байден ничего не добился. Он показал всему миру, что разговоры о его невменяемости небезосновательны. Хотя, повторюсь, дело не в этом, а в том, что у США нет стратегии в отношении России.

Он показал себя несерьезным игроком на мировой арене, и теперь к нему не будут относиться всерьез даже союзные с Америкой страны, не говоря уже о России и Китае. Россия и Китай и так все понимали про Америку. А вот все остальные страны будут всерьез обеспокоены адекватностью Байдена.

- Смогут ли американцы сорвать строительство «Северного потока – 2», учитывая зависимость европейских элит от Вашингтона?

— Не смогут они это сделать. «Северный поток – 2» будет пущен до выборов в Германии, которые пройдут в октябре. Даже если правящая коалиция сменится и к власти придет проамериканское правительство, газопровод будет работать. Они просто не успеют. У американцев только один шанс из ста, что им удастся затормозить или даже сорвать строительство.