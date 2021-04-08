Германия должна «отложить отговорки» и поддержать обороноспособность Украины. Об этом 8 апреля заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Германия как четвертый крупнейший экспортер оружия в мире должна отложить все отговорки и наконец поддержать Украину, с тем чтобы укрепить ее обороноспособность и модернизировать вооруженные силы», — заявил Мельник.

Украинский посол обвинил Россию в стягивании войск у границы с Украиной. Он заявил, что РФ готовится к нападению.

Ранее в Берлине заявили, что вопрос о принятии Украины в Альянс пока не стоит на повестке дня. В Кремле предупредили, что вступление Украины в НАТО может лишь усугубить вооруженный конфликт в Донбассе.